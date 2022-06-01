Москвичи стали массово получать услуги ЗАГС по-новому

Заммэра Ракова: территориальная доступность услуг ЗАГС в Москве выросла на 300 процентов.

Фото: Комплекс соцразвития Москвы Комплекс соцразвития Москвы

Получать услуги ЗАГС в Москве стало проще — их доступность выросла на 300 процентов. Это произошло благодаря тому, что год назад их начали предоставлять в офисах «Мои Документы», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (на фото).

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Она добавила, что за год в офисах «Мои Документы» специалисты выдали около 250 тысяч повторных свидетельств и справок, а брак в неторжественной обстановке заключили более 20 тысяч пар.

«Мы видим, что услуги ЗАГС в МФЦ очень востребованы — за год за ними обратились более 350 тысяч раз», — отметила Ракова.

Столичные власти отмечают, что «Мои Документы» ежедневно работают над тем, как сделать получение услуг комфортнее и создать новые сервисы. Так, у москвичей появилась возможность привнести праздничную атмосферу в регистрацию брака в неторжественной обстановке: для этого в ряде центров госуслуг есть отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать красивые свадебные снимки на память. Они созданы во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, а также в районных центрах госуслуг Отрадное и Ховрино.

Если же пара планирует свадебную церемонию, в любом центре госуслуг можно подать заявление для регистрации заключения брака в торжественной обстановке во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС, а также на выездных площадках на конкретные дату и время.

Кроме того, с января 2022 года в 11 центрах госуслуг сотрудники органов ЗАГС оказывают такие узкоспециализированные услуги, как установление отцовства после регистрации рождения или расторжение брака, зарегистрированного за пределами России. Раньше сделать это можно было только в отделах ЗАГС со вторника по субботу в часы приема заявителей, теперь же услуга доступна ежедневно, без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. Записаться на получение услуги можно онлайн на mos.ru.

Наконец, в январе 2022 года у москвичей появилась возможность задать вопросы по процессу предоставления услуг ЗАГС не выходя из дома. Для этого достаточно связаться со специалистом по видеосвязи на портале mos.ru с 10:00 до 20:00. Онлайн-консультации носят информационный характер, для дальнейшей подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.