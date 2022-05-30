К юбилею Елизаветы II «Макдоналдс» выпустит фарфоровый сервиз

В честь платинового юбилея Елизаветы II британский «Макдоналдс» временно изменил свой слоган и выпустил ограниченную серию фарфоровой посуды «для королевских особ». Об этом пишет издание The Mirror.
Сеть ресторанов быстрого питания временно изменила свой слоган с «I'm lovin' it» на «one's lovin' it», а также даже впервые в истории обновила фирменный джингл, записав его новую версию с королевским филармоническим оркестром.
Кроме того, сеть выпускает лимитированный фарфоровый столовый сервиз в форме упаковки «Макдоналдс», чтобы покупатели могли «обедать как королева». 70 таких наборов будут разыграны среди покупателей в приложении сети ресторанов быстрого питания, начиная с 31 мая.
В «королевский набор» войдут Биг Мак, картофель фри и молочный коктейль, которые будут подаваться в фарфоровом сервизе, украшенном символикой и надписями в честь Платинового юбилея Елизаветы II. В последние дни празднования популярный в Великобритании бургер Quarter Pounder сменит свое название на «Royale с сыром», а приобрести его можно будет с большой скидкой – за 99 пенсов вместо £3,59.