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8 минут назад

К юбилею Елизаветы II «Макдоналдс» выпустит фарфоровый сервиз

Газета.Ru

В честь платинового юбилея Елизаветы II британский «Макдоналдс» временно изменил свой слоган и выпустил ограниченную серию фарфоровой посуды «для королевских особ». Об этом пишет издание The Mirror.

К юбилею Елизаветы II «Макдоналдс» выпустит фарфоровый сервиз
Фото: McDonald'sMcDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания временно изменила свой слоган с «I'm lovin' it» на «one's lovin' it», а также даже впервые в истории обновила фирменный джингл, записав его новую версию с королевским филармоническим оркестром.

Кроме того, сеть выпускает лимитированный фарфоровый столовый сервиз в форме упаковки «Макдоналдс», чтобы покупатели могли «обедать как королева». 70 таких наборов будут разыграны среди покупателей в приложении сети ресторанов быстрого питания, начиная с 31 мая.

В «королевский набор» войдут Биг Мак, картофель фри и молочный коктейль, которые будут подаваться в фарфоровом сервизе, украшенном символикой и надписями в честь Платинового юбилея Елизаветы II. В последние дни празднования популярный в Великобритании бургер Quarter Pounder сменит свое название на «Royale с сыром», а приобрести его можно будет с большой скидкой – за 99 пенсов вместо £3,59.

Елизавета II,McDonald's,
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