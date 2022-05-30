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8 минут назад

"Аэрофлот" проведет экскурсии по летному центру для школьников из ДНР и ЛНР

ТАСС

Авиакомпания "Аэрофлот" летом проведет экскурсии по собственному тренажерному комплексу для детей из Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" проведет экскурсии по летному центру для школьников из ЛДНР
Фото: пресс-служба Аэрофлотапресс-служба Аэрофлота

"Авиакомпания открывает летнюю экскурсионную программу для ребят среднего и старшего школьного возраста, прибывших в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик. Знакомство с летными профессиями расширит круг интересов подрастающего поколения и будет способствовать в выборе своего пути и профессионального призвания", - отметили в пресс-службе.

Подростков познакомят с особенностями подготовки летных и кабинных экипажей, покажут оборудование и тренажеры для отработки аварийно-спасательных ситуаций, а также самый большой в Европе учебно-тренировочный бассейн с системой имитации тропического дождя. Инструкторы "Аэрофлота" расскажут о разных типах воздушных судов, о том, как обучаются профессии пилота, как летчики проходят подготовку и поддерживают навыки пилотирования.

Общество,Аэрофлот,
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