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1 час назад

Стали известны обстоятельства смерти 20-летней балерины

Lenta.ruиещё 5

Стали известны обстоятельства смерти 20-летней балерины, артистки труппы Театра классического балета Алеси Лазаревой. Об этом сообщают «Известия».

Раскрыты обстоятельства смерти 20-летней балерины
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте" Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"

По словам матери погибшей, причиной смерти артистки стали проблемы с сердцем, о которых ранее никому не было известно. Девушка проходила медицинские обследование раз в полгода. В воскресенье, 29 мая, Лазарева проснулась рано утром, после чего встала с кровати и сразу же упала.

Приехавшая скорая реанимировала балерину, сообщив близким о том, что артистка пережила клиническую смерть. После этого сердце девушки вновь остановилось.

«Это произошло на моих глазах. Она встала утром и упала. Мы сейчас получили свидетельство о смерти — "внезапная сердечная смерть". Проснулась утром, как всегда, сделала пару шагов, сердце остановилось», — сообщила мать погибшей.

Отец девушки рассказал телеканалу «360», что беседовал с балериной за 8 часов до ее смерти и «ничего не предвещало беды». Более того, по его мнению, артистка не выглядела как человек, испытывающий проблемы с сердцем: «Так-то вроде она была свежей всегда, бодрой и здоровой».

Умерла 20-летняя балерина Алеся Лазарева

В понедельник, 30 мая, стало известно, что в возрасте 20 лет умерла артистка труппы Театра классического балета Касаткиной и Василева, обладательница золотой медали балетного конкурса имени Екатерины Максимовой, балерина Алеся Лазарева.

Общество,Екатерина Максимова,
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