Как узаконить перепланировку в квартире: пошаговая инструкция

Если вам не нравится планировка вашего жилища, все в ваших руках. Можно снести одни стены, поставить другие, убрать двери, объединить зал с кухней и т.д. Главное — необходимо узаконить перепланировку в квартире, чтобы в будущем у вас не возникло проблем. Рассказываем, как это сделать.
Собственник, который хочет сделать свою квартиру лучше, может провести там перепланировку и переустройство. Стоит сразу определиться: это два разных понятия. Согласно Жилищному кодексу, переустройство означает установку, замену и перенос инженерных сетей, а также санитарно-технического, электрического и другого оборудования. Перепланировка — это изменение конфигурации помещения. Перепланировку и переустройство необходимо проводить с соблюдением требований закона — по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Завершение работ должно быть подтверждено актом приемочной комиссии, объясняется на сайте Росреестра.
Согласование переустройства или перепланировки необходимо для того, чтобы жильцы не устроили в своем помещении чего-либо опасного для других — например, не убрали несущие стены в квартире, из-за чего может рухнуть весь дом. Но на деле перепланировку и переустройство согласовывают далеко не всегда. Людям не хочется тратить время на бюрократию, поэтому они делают все по своему желанию, забывая о правилах.
Однако если власти узнают о незаконных изменениях, владельца жилплощади оштрафуют на 2500 рублей и обяжут вернуть квартиру в первоначальное состояние за его же счет. Если и это не будет выполнено, квартиру конфискуют и выставят на торги. Собственник получит лишь полученную после торгов сумму за вычетом расходов на их проведение, рассказывает «Тинькофф Журнал».
Кроме того, если в квартире проведена несогласованная перепланировка, это в дальнейшем может помешать ее продаже, уточняет «Циан.Журнал».
Поэтому перепланировку и переустройство необходимо согласовывать. Чтобы все было законно, нужно действовать по следующему алгоритму:
Стоит отметить, что не все изменения в квартире требуют согласования с властями. Есть ряд работ, для которых этого не нужно.
Согласования не потребуется, если:
При планировании ремонта нужно ориентироваться на техпаспорт.
Кроме того, требования могут быть разными в зависимости от региона.
«Замена остекления балкона или установка оконных решеток к работам по перепланировке или переустройству в Москве уже не относится, тогда как в Санкт-Петербурге замена остекления потребует проекта и согласования», — рассказывает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.
Помимо этого, есть ремонтные работы, которые в принципе запрещено проводить. Нельзя делать перепланировку со следующими изменениями:
Если нужные вам работы относятся к переустройству и перепланировке, нужно заказать их проект. Такие услуги предоставляют только компании, имеющие допуск СРО. Саморегулируемая организация (сокращенно СРО) — фактически реестр профессионалов. Допуск СРО — это подтверждение членства компании в такой организации, поясняет портал «Реестр СРО».
Составление проекта или эскиза перепланировки занимает мало времени (от двух до 10 дней, в зависимости от региона), но требует денег. Причем одной проектной организацией может быть выставлена одна цена, а другой — совсем иная сумма. Поэтому, прежде чем обратиться в какую-либо компанию, имеет смысл провести мониторинг рынка.
После выполнения заказа вместе с готовым проектом специалисты должны выдать клиенту техническое заключение о допустимости и безопасности работ.
Дальше необходимо подать документы в МФЦ или местную администрацию, где вашу заявку будет рассматривать межведомственная комиссия. Для согласования перепланировки требуются следующие документы:
Техпаспорт и свидетельство о праве собственности администрация получает сама в электронном виде в ходе межведомственного взаимодействия.
«На перечень требуемых документов влияет специфика помещения, расположение здания, его функциональное назначение и другие факторы. Например, иногда для согласования требуют обязательное разрешение МЧС, заключение санитарной экспертизы», — поясняет управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
Рассмотрение заявки занимает около полутора месяцев.
Если вашу заявку утвердили, можно делать перепланировку. Все ремонтные работы должны проводиться в строгом соответствии с проектом. Наняв рабочих, следите, чтобы они делали все по утвержденным документам. Иначе проверяющие заставят вас все изменить. Именно по этой причине с отделкой лучше не торопиться. Сначала покажите представителям комиссии голые стены.
Выполненные ремонтные работы принимает специальная комиссия. Если чиновников все устроит, они выдадут собственнику акт о перепланировке и решение, в котором будет указано, что все сделано по закону и в соответствии с проектом. Затем необходимо получить в администрации акт ввода перепланированного объекта в эксплуатацию. Полученные разрешения нужно сдать в Росреестр для регистрации изменений. Это можно сделать через МФЦ. Через неделю вам должны выдать выписку из ЕГРН с новым планом квартиры.