Как узаконить перепланировку в квартире: пошаговая инструкция

Если вам не нравится планировка вашего жилища, все в ваших руках. Можно снести одни стены, поставить другие, убрать двери, объединить зал с кухней и т.д. Главное — необходимо узаконить перепланировку в квартире, чтобы в будущем у вас не возникло проблем. Рассказываем, как это сделать.

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Что такое перепланировка и переустройство

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Собственник, который хочет сделать свою квартиру лучше, может провести там перепланировку и переустройство. Стоит сразу определиться: это два разных понятия. Согласно Жилищному кодексу, переустройство означает установку, замену и перенос инженерных сетей, а также санитарно-технического, электрического и другого оборудования. Перепланировка — это изменение конфигурации помещения. Перепланировку и переустройство необходимо проводить с соблюдением требований закона — по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Завершение работ должно быть подтверждено актом приемочной комиссии, объясняется на сайте Росреестра.

Что будет, если не узаконить перепланировку и переустройство

Согласование переустройства или перепланировки необходимо для того, чтобы жильцы не устроили в своем помещении чего-либо опасного для других — например, не убрали несущие стены в квартире, из-за чего может рухнуть весь дом. Но на деле перепланировку и переустройство согласовывают далеко не всегда. Людям не хочется тратить время на бюрократию, поэтому они делают все по своему желанию, забывая о правилах.

Однако если власти узнают о незаконных изменениях, владельца жилплощади оштрафуют на 2500 рублей и обяжут вернуть квартиру в первоначальное состояние за его же счет. Если и это не будет выполнено, квартиру конфискуют и выставят на торги. Собственник получит лишь полученную после торгов сумму за вычетом расходов на их проведение, рассказывает «Тинькофф Журнал».

Кроме того, если в квартире проведена несогласованная перепланировка, это в дальнейшем может помешать ее продаже, уточняет «Циан.Журнал».

Поэтому перепланировку и переустройство необходимо согласовывать. Чтобы все было законно, нужно действовать по следующему алгоритму:

Подготовить проект и получить разрешение на него в районной администрации. Провести все ремонтные работы в жилище в соответствии с проектом. Показать измененную квартиру представителям администрации и получить на нее документы.

Спланируйте желаемое

Стоит отметить, что не все изменения в квартире требуют согласования с властями. Есть ряд работ, для которых этого не нужно.

Согласования не потребуется, если:

перегородки внутри жилища останутся без изменений;

дверные и оконные проемы будут находиться на прежних местах;

двери расположены так же, как на плане БТИ;

сантехника, трубы и газопровод находятся на прежних местах;

конструкция пола не изменена.

При планировании ремонта нужно ориентироваться на техпаспорт.

Кроме того, требования могут быть разными в зависимости от региона.

«Замена остекления балкона или установка оконных решеток к работам по перепланировке или переустройству в Москве уже не относится, тогда как в Санкт-Петербурге замена остекления потребует проекта и согласования», — рассказывает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Помимо этого, есть ремонтные работы, которые в принципе запрещено проводить. Нельзя делать перепланировку со следующими изменениями:

снос несущих стен;

объединение жилой комнаты и холодной лоджии;

вывод радиаторов центрального отопления на холодную лоджию или балкон;

объединение гостиной с газифицированной кухней без установки двери;

демонтаж вентиляционного канала или объединение вентиляционных каналов санузла и кухни;

организация мокрых зон над сухими.

Закажите проект

Если нужные вам работы относятся к переустройству и перепланировке, нужно заказать их проект. Такие услуги предоставляют только компании, имеющие допуск СРО. Саморегулируемая организация (сокращенно СРО) — фактически реестр профессионалов. Допуск СРО — это подтверждение членства компании в такой организации, поясняет портал «Реестр СРО».

Составление проекта или эскиза перепланировки занимает мало времени (от двух до 10 дней, в зависимости от региона), но требует денег. Причем одной проектной организацией может быть выставлена одна цена, а другой — совсем иная сумма. Поэтому, прежде чем обратиться в какую-либо компанию, имеет смысл провести мониторинг рынка.

После выполнения заказа вместе с готовым проектом специалисты должны выдать клиенту техническое заключение о допустимости и безопасности работ.

Подайте документы

Дальше необходимо подать документы в МФЦ или местную администрацию, где вашу заявку будет рассматривать межведомственная комиссия. Для согласования перепланировки требуются следующие документы:

проект;

техническое заключение о безопасности работ;

заявление на перепланировку;

нотариально заверенное согласие совладельцев жилища (если они есть);

техпаспорт или поэтажный план, экспликация, которые выдает БТИ;

договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры;

свидетельство о праве собственности.

Техпаспорт и свидетельство о праве собственности администрация получает сама в электронном виде в ходе межведомственного взаимодействия.

«На перечень требуемых документов влияет специфика помещения, расположение здания, его функциональное назначение и другие факторы. Например, иногда для согласования требуют обязательное разрешение МЧС, заключение санитарной экспертизы», — поясняет управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Рассмотрение заявки занимает около полутора месяцев.

Проведите работы

Если вашу заявку утвердили, можно делать перепланировку. Все ремонтные работы должны проводиться в строгом соответствии с проектом. Наняв рабочих, следите, чтобы они делали все по утвержденным документам. Иначе проверяющие заставят вас все изменить. Именно по этой причине с отделкой лучше не торопиться. Сначала покажите представителям комиссии голые стены.

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