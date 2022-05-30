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18 минут назад

Феодосийская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

ТАСС

Феодосийская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, это решение принято ее делегацией единогласно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба канцелярии Феодосийской епархии по итогам участия в дистанционном формате в Собрании и в Соборе епископов, духовенства, монашества и верующих Украинской Православной Церкви, прошедших в Киеве.

Феодосийская епархия остается под омофором Патриарха Московского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Делегация Феодосийской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской Православной Церкви. Феодосийская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Высокопреосвященнейший митрополит Феодосийский и Керченский Платон сообщил Собору, что "клирики Феодосийской епархии подтверждают верность управлению Церковью статус-кво, канонически, а именно - Патриаршей Церковью".

В постановлении Собора УПЦ, прошедшего в пятницу в Киеве, говорится о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви". УПЦ в соответствии с уставом РПЦ является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в устав об управлении Украинской православной церкви. Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

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