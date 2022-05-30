Пушкинский день в России: даты, история праздника русского языка

6 июня 2022 года в России отмечается Пушкинский день, совпадающий с международным Днем русского языка. «Рамблер» собрал интересные факты о памятной дате, а также отследил историю празднования этого дня.

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По данным ООН, русским владеют около 250 миллионов жителей планеты. А произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей и переводятся на десятки языков мира. Стихи и сказки Пушкина сопровождают носителей русского языка с самого детства, их изучают в школе, по ним созданы оперы, сняты фильмы и мультфильмы.

Видео дня

Невозможно переоценить влияние Пушкина на становление русского языка в том виде, в котором мы его сейчас знаем. И не зря в день рождения поэта - 6 июня (по новому стилю) - отмечается и Международный день русского языка. Решение о его проведении именно 6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН в 2010 году.

В 2011 году президент России подписал Указ № 705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. Памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации», отмечает Calend.ru.

История празднования Пушкинского дня в России

Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт первый памятник поэту в Москве на площади, которая тогда называлась Страстной, а сейчас носит название Пушкинской.

Изначально торжество планировалось провести 26 мая – в день рождения поэта по старому стилю. Однако из-за смерти императрицы Марии Александровны праздничные мероприятия отложили на две недели, памятник был открыт 6 июня. В тот день проводились шествия и публичные декламации стихов, пишет «Комсомольская правда».

Масштабно отмечалось и 100-летие со дня смерти основоположника современного русского литературного языка. В 1937 году к этой дате Царское Село, где учился поэт, было переименовано в город Пушкин.

В настоящее время Пушкинский день имеет статус Всероссийского. Его он получил в мае 1997 года согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Традиции празднования

В этом году будет отмечаться 223 день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно 6 июня в Пушкинском музее в Москве проводится день открытых дверей. Стихи поэта читают известные актеры. В музыкальной части вечера – проходит выступление солистов Большого театра, Московской филармонии, исполняющих романсы и арии из опер по произведениям Пушкина.

Проходят торжественные мероприятия и в Музее-заповеднике А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Горьковской области, где поэт находился в ссылке и создал множество произведений.

Широко отмечается праздник и в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина в селе Михайловском. В 2008 году здесь состоялся небольшой театральный фестиваль - семь любительских театров со всей России играли каждый своего Пушкина, говорится на сайте «Учебно-методический кабинет».

Ежегодно в Михайловское приезжают сотни людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике принимают участие известные музыканты и актеры, отмечает To-name.ru.

В Пушкинский день по всей России, в том числе и у памятника поэту в Москве, звучат бессмертные строчки его произведений: «Мороз и солнце - день чудесный…», «Унылая пора – очей очарованье…».