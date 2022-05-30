Отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению, заявил в понедельник замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

"Речь не идет о возвращении к системе, которая была, условно, до 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет: государственная экономика, государственный план, государственное распределение и так далее, изоляция полная от мира", - заявил Афанасьев.

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Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет строиться с учетом всего накопленного предыдущего опыта, отметил замминистра.

"Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: "Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов", - заявил Афанасьев.

Он добавил, что ответ на вопрос, какой будет новая система, еще пока в деталях не сформулирован.

Проектирование системы

Минобрнауки намерено проектировать новую систему высшего образования, которая заменит Болонскую, вместе с ректорами вузов, заявил Афанасьев.

"Когда мы сейчас говорим о том, что Болонская система в прошлом, это означает, что мы говорим: "Ограничения, которые требовала эта система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой". Какой будет новая система, мы будем вместе с вами проектировать", - отметил он.

Отечественная система

Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет, заявил замглавы министерства.

"Система будет национальной, ориентирована на национальные интересы, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов, с учетом интересов вуза. Поэтому точно это требует профессионально-экспертной дискуссии. Мы ее намерены организовать в ближайшее время - в ближайший четверг планируем расширенное заседание совета Российского союза ректоров <…> и внести свои предложения, кому и как это сделать. Еще раз: ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми", - заявил Афанасьев.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы, предает «Коммерсантъ».

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — приводит газета слова министра.

Ранее в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе на фоне конфликта с Западом выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, сейчас в нем участвуют 49 стран.

В настоящий момент идет разработка нового видения системы образования в России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

При этом официальный представитель Кремля воздержался от комментариев относительно планов по выходу из Болонского процесса, озвученных в Минобрнауки.

«Министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. Она разрабатывается сейчас. И перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену», — пояснил Песков.

Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. Выпускников необходимо предупредить хотя бы за два года об изменениях, а студенты не должны пострадать, заявил ТАСС в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Те заявления, что мы видим и слышим, и министр говорил, что поэтапный переход [планируется], иначе никак. Здесь главное - снова не наделать ошибок, которые приведут, в первую очередь, к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее", - заявил он.

По мнению Музаева, выпускники должны узнать о новых правилах поступления и обучения хотя бы за два года. "Мы все время акцентируем внимание, что выпускники хотя бы за два года, заблаговременно должны быть ознакомлены с нововведениями, новыми правилами", - сказал он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявив, что в России появится своя система.

О Болонской системе

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты" заявил, что считает целесообразным отказаться в России от Болонской системы образования и вернуться к отечественной модели. Как отметил Патрушев, в настоящее время российских студентов и преподавателей "фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы".

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. При этом российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, включает также подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в пять-шесть лет.

Дискуссия по поводу целесообразности Болонской системы в России ведется беспрерывно с 2003 года, в том числе этот вопрос неоднократно поднимался и в текущем году на фоне обострения отношений с Западом. В частности, 17 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что система образования в РФ не отвечает потребностям времени, а многие специалисты говорят о необходимости выхода из Болонской системы.

23 марта пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что министерство сейчас не обсуждает отказ от участия в Болонском процессе. В апреле во время ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил сосредоточиться на качестве, а не на форме образования. При этом, по его словам, дискуссию на этот счет можно продолжить.

В Минпросвещения РФ заявили, что отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет может усилить качество подготовки педагогов в стране, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Министерство просвещения РФ считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране», — сказали в министерстве.

В России необходимо разработать новый базовый закон об образовании. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова, ее цитирует РИА Новости.

«Документ должен учитывать [специфику] национальной системы образования, уход от Болонской системы, уход от понятия "образовательная услуга"», — сказала сенатор.

Гумерова считает, что прогрессивную российскую систему образования нельзя выстроить на старой законодательной базе.

Все фракции Госдумы поддерживают возможный выход России из Болонской системы образования. Об этом объявил на пленарном заседании в среду, 25 мая, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

По мнению Володина, вопрос об отказе России от Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения.

«Насколько я знаю, все фракции поддерживают позицию министра науки и высшего образования (Валерия Фалькова — прим. «Ленты»). У всех есть понимание, что надо выходить из Болонской системы», — сказал председатель ГД.

Володин также предложил пригласить главу Минобрнауки Валерия Фалькова на обсуждение данного вопроса.

Вопрос отказа от Болонской системы образования в России дискуссионный, рассказал «Газете.Ru» декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин.

Так он прокомментировал то, что в Совете Федерации поддерживали инициативу по возвращению традиционной системы высшего образования в стране, предложение коснулось преимущественно технических специальностей.

«Есть некоторые сомнения в том, что возврат к пятилетней подготовке хорошая идея. Поступление на первый курс для обучения по заранее утвержденным на пять лет вперед программам — это значит, что, подойдя к пятому курсу, студенты отстанут от того, что происходит в мире. Поскольку стремительно меняются как экономическая среда, так и скорость передачи инновационных разработок в реальный сектор экономики, что опять же перестраивает весь экономический ландшафт», — отмечает эксперт.

В целом же переход к пятилетним программам сейчас в России возможен — в первую очередь именно в технической сфере, подчеркивает декан.

«Но для этого данные направления подготовки обязаны соответствовать ряду факторов: должны обладать гибкостью, быть интегрированы в научно-исследовательский процесс, должны иметь тесную связь с производственным комплексом. Это означает, что студенты должны, одновременно с получением базовых знаний, участвовать как в научных исследованиях, так и в воплощении результатов этих исследований в производстве. В результате, эти будущие специалисты будут понимать и нужды предпринимателей, народного хозяйства и будут иметь навыки исследовательской, инновационной деятельности. По итогам обучения выпускники будут соответствовать тому уровню, который сформируется спустя пять лет после поступления на программу», — считает он.

В то же время, по словам Мосейкина, возврат к пятилетним программам не должен быть возвратом к советской системе, где научно-исследовательская составляющая отсутствовала. Также эксперт видит проблему в отказе от Болонской системы в том, что нынешняя российская система образования слишком забюрократизирована.

«С моей точки зрения для того, чтобы образование было гибким и приносило пользу для предпринимательского сектора, должно быть место творчеству и поиску. Каждая образовательная программа сейчас должна быть прописана с самого начала — с первого по четвертый курс, все дисциплины, объемы нагрузки, компетенции. За четыре года мир меняется кардинально. Поэтому, поступив на первый курс вы можете думать, что программа популярна и востребована на рынке труда. А через четыре года может оказаться совсем не так», — уверен декан РУДН.

Ранее сообщалось, что учебно-научные центры при вузах получат еще более полумиллиарда рублей из бюджета.

Первый заместитель главы комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что бакалавры из других стран смогут учиться в России после отказа в стране от Болонской системы образования. Об этом он сказал в интервью изданию «Подъем».

По его словам, власти придумают подход, чтобы дипломы иностранцев можно было признать в России, а российские студенты смогли бы получать высшее образование за рубежом.

Депутат считает, что образование в России «где-то не отвечает на вызовы времени», поэтому необходимы перемены.

«В нынешних условиях мы понимаем, что нам нужно сильно наращивать и улучшать подготовку кадров, которые обязательно будут востребованы индустрией, бизнесом. В ряде специальностей — да, двухуровневая система не отвечает запросу индустрии», — сказал парламентарий.

Мажуга отметил, в первую очередь новые подходы нужно сделать в инженерно-технических специальностях».

Основатель онлайн-университета и сервиса виртуальных стажировок Никита Андросов рассказал о влиянии возможного отказа от Болонской системы на IT-отрасль. Специалист указал, что уход от Болонской системы в ближайшем будущем сильно не отразится на рынке труда в России.

«Повсеместно бизнес обучает выпускников вузов при трудоустройстве «на местах», это стало нормой. Поэтому не думаю, что это решение повлияет и на одну из самых востребованных сейчас сфер - IT. Компании будут дообучать молодых IT- специалистов самостоятельно на практике, как это было и ранее», - отметил аналитик в беседе с RT.

Также Андросов выразил мнение, что для улучшения качества образования в РФ необходимы системные изменения. Специалист считает, что в нашей стране нужно вкладываться в данную сферу, притом, что правительство РФ намерено разработать собственную уникальную модель высшего образования. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что, по его мнению, централизованная модель высшего образования изжила себя.

«Прикладное образование должно успевать за бизнесом, учить тому, что нужно бизнесу сейчас. Для этого есть разработанные концепты - experience education (образование на опыте), virtual internships (виртуальные стажировки), профессиональные сообщества и гигантский пласт пассионарных лидеров, готовых стыковать меняющиеся потребности бизнеса и формировать знания, навыки и необходимые паттерны поведения под эти потребности индивидуально и в формате сверхактуализации», - резюмировал Андросов.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ России от Болонской системы не предполагает уход от экзаменов в формате ЕГЭ. Он же напомнил, что раньше школьники в нашей стране сдавали два экзамена - выпускной и вступительный. ЕГЭ же позволил упростить процедуру поступления в высшие учебные заведения в равных условиях.

В России сейчас активно обсуждают отказ от Болонской системы обучения, так как ее главный минус заключается в низком качестве знаний, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин. Его поддержал общественный председатель региональной организации «Московский родительский комитет» Руслан Ткаченко, который предположил, что при смене системы образования в России также могут отменить ЕГЭ, пишет «Парламентская газета».

Отказ от Болонской системы означает конец определенной эпохи. Не исключено, что и ЕГЭ ляжет на алтарь этого нового мира, — предсказал Ткаченко.

Вместе с этим Смолин напомнил: одна из главных задач ЕГЭ заключалась в том, чтобы студенты из регионов могли поступить в московские и питерские вузы. По мнению депутата, так и произошло, однако основная проблема при этом связана с тем, что выпускники не хотят возвращаться обратно после окончания обучения. Более того, заверил депутат, многие из них уезжают работать за границу.

Сегодня нам нужно переориентировать систему образования на тех, кто будет поднимать свою страну. Тем более что время у нас опять тяжелое, — подчеркнул Смолин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова согласилась со словами секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который счел целесообразным отказ от Болонской системы образования в стране. По её словам, этот вопрос недавно обсуждался на больших парламентских фракционных слушаниях, на которых также присутствовали родительские сообщества, академики, профессора, директора школ и руководители разных центров.

Научное и образовательное сотрудничество России с США может быть приостановлено или вовсе прекращено. Такую возможность рассматривают сейчас в Минобрнауки и МИД РФ.

«Нормативно-правовая база российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества анализируется на предмет их прекращения или приостановления», — приводят «Известия» ответ правительства РФ на депутатский запрос парламентария от КПРФ Сергея Обухова.

То, что такая работа ведется, изданию подтвердили в Минобрнауки.