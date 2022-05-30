В Подмосковье рассмотрят запрет на оплату наличными в автобусах

Мособлдума 2 июня рассмотрит законопроект, запрещающий платить за проезд в общественном транспорте наличными. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что власти проанализировали опыт последних лет и пришли к выводу, что оплата наличными приводит к нарушениям ПДД и делает посадку дольше.

«Зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку», - отметил Брынцалов.

По его данным, за 2021 год водители получили семь тысяч штрафов за получение платы во время движения. При этом на оплату наличными сейчас приходится около двух процентов от всех поездок.

В Мособлдуме подчеркнули, что весь общественный транспорт оборудован терминалами для безналичной оплаты картами «Стрелка», «Тройка», банковскими и социальными картами.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали поэтапно отказываться от приема наличных в общественном транспорте. С начала апреля на сотне автобусных маршрутов города можно расплачиваться только картами «Подорожник», банковскими картами, льготными электронными билетами или разовыми билетами с QR-кодами (продаются в киосках «Организатора перевозок» и в кассах метро).