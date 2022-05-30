Питание на молочной кухне: как получить, кому положено

Молочная помощь – мера социальной поддержки от государства и регионов. Ее цель – обеспечить бесплатным питанием детей и матерей. «Рамблер» рассказывает, как и кому получить питание на молочной кухне в Москве и регионах России.

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История молочной кухни

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Молочная помощь как мера поддержки появилась в еще в Российской империи. Из-за некачественного питания и большой рождаемости детская смертность достигала 40%. В 1901 году начали работу центры «Капля молока»: они выдавали бесплатное питание для недоношенных детей.

Широкое распространение молочная помощь получила в СССР. Кухни работали даже во время Великой отечественной войны: бесплатные продукты помогли сохранить жизнь многим недоношенным или голодающим детям.

Со временем мера утратила популярность из-за недостаточного финансирования.

В современной России молочные кухни работают от региона к региону. Администрация города решает самостоятельно, выдавать или не выдавать бесплатное питание, каким категориям граждан оно положено и до какого возраста.

Молочные кухни работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и других крупных городах. В городах поменьше молочно-раздаточные пункты могут отсутствовать, но имеются компенсации на питание или региональные выплаты.

Узнать наличие молочной кухни в регионе можно в интернете, в местной детской поликлинике или женской консультации.

Кто может получить питание на молочной кухне

Бесплатные продукты предусмотрены для следующих категорий граждан.

беременные женщины – на любом сроке;

кормящие женщины – на ребенка не старше 6 месяцев;

из обычной семьи – дети до трех лет;

дети из многодетных семей – до семи лет;

дети с хроническими заболеваниями – от 3 до 15 лет;

дети-инвалиды – от 3 до 18 лет.

Какие продукты выдают на молочной кухне

Набор и количество продуктов питания на молочной кухне устанавливается законодательно в каждом регионе.

Беременные, кормящие женщины и дети могут претендовать на следующие категории продуктов.

Беременным и кормящим женщинам: витаминизированный сок и молоко;

Детям до 1 года: молочные смеси в сухом и жидком виде, натуральные фруктовые и овощные соки и пюре, иногда - мясное пюре (с овощами или без), каша.

Дети до трех лет: молоко, творог, кефир, фруктовое пюре.

Для детей с хроническими заболеваниями и детей инвалидов: молоко (количество заранее определяется педиатром)

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей: молоко, творог, натуральные соки и пюре, каши.

Набор продуктов может отличаться от региона

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Правила выдачи

Для получения нужна местная прописка: например, московская.

Продукты получают по рецепту. Рецепты выдает врач: либо тот, что наблюдает беременность в женской консультации, либо педиатр в детской поликлинике.

Если женщина кормит несколько детей, то питание она получает только на одного ребенка. На других детей положены детские смеси.

Если ребенок остался без родительского попечения, право на заказ питания передается его законным опекунам или попечителям.

Если правила выдачи продуктов или список меняется, по закону семью должны об этом уведомить.

Как получить питание на молочной кухне: инструкция

Получить рецепт от врача. Заключение можно получить единожды. Беременные женщины должны обратиться в женскую консультацию к врачу, который наблюдает беременность. Родившие или с детьми – в детскую поликлинику.

Заполнить заявку на получение продуктов. Это можно сделать лично или онлайн.

Чтобы запросить продукты лично, нужно написать заявление на получение помощи на имя руководителя женской консультации или поликлиники. Для оформления заявки нужен ряд документов:

Паспорт матери (страницы с фото и пропиской) или документ, удостоверяющий личность;

Свидетельство о рождении ребенка;

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;

ОМС ребенка;

Удостоверение многодетной семьи (если есть)

Справка об инвалидности или болезни (если есть)

На прием для выписки рецепта нужно приходить с ребенком.

Также можно оформить заявку по интернету на сайте «Госуслуги». После одобрения заявки выдается QR-код, с помощью которого нужно заказать продукты.

Прийти за продуктами. Молочно-раздаточные пункты работают с утра до дня. Например, в Москве – с 6:00 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00.

Обычно к каждой поликлинике прикреплен один пункт выдачи, но может быть и больше.

Забрать продукты может один из родителей. Другие лица могут получить питание только по доверенности.

Продуктовые наборы обычно выдают на неделю или на месяц. Многие родители советуют брать машину или такси: набор с соком, пюре, кашками и молоком на 30 дней весит примерно 10 кг.

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