Прогулку семьи медведей в Ленобласти показали на видео

В Нижне-Свирском заповеднике в объектив камеры попала семья из медведицы и нескольких медвежат. Видео с прогулки зверей опубликовали в группе лесопарка в социальной сети «ВКонтакте», передает Piter.TV .

Как видно на опубликованных кадрах, малышей заинтересовала камера. Они обратили внимание на неизвестный им предмет, но не стали отставать от мамы.

«Судя по этим кадрам, мама-медведица не только смогла выкормить многочисленное потомство, но и строго воспитала его. Медвежата не отходят далеко от родительницы, а один из них старательно «прикрывает тылы», в стойке осматривая дорогу», – отметили сотрудники заповедника.