Прогулку семьи медведей в Ленобласти показали на видео

В Нижне-Свирском заповеднике в объектив камеры попала семья из медведицы и нескольких медвежат. Видео с прогулки зверей опубликовали в группе лесопарка в социальной сети «ВКонтакте», передает Piter.TV.
Как видно на опубликованных кадрах, малышей заинтересовала камера. Они обратили внимание на неизвестный им предмет, но не стали отставать от мамы.
«Судя по этим кадрам, мама-медведица не только смогла выкормить многочисленное потомство, но и строго воспитала его. Медвежата не отходят далеко от родительницы, а один из них старательно «прикрывает тылы», в стойке осматривая дорогу», – отметили сотрудники заповедника.