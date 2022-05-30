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22 минуты назад

Суд в Петербурге не стал рассматривать протокол на Шевчука

Мария Иванова

Суд Санкт-Петербурга вернул полиции протокол о публичной дискредитации использования российской армии, составленный на лидера ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Суд в Петербурге не стал рассматривать протокол на Шевчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Дзержинском районном суде Петербурга заявили, что в протоколе «не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

«Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», - подчеркнули в суде.

Протокол на Шевчука составили после его слов на выступлении в Уфе. Речь идет об административном деле по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Статья предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей для физических лиц.

Суд зарегистрировал дело об административном правонарушении 26 мая. Полиция может исправить недостатки протокола и вернуть материалы в суд.

Общество,Юрий Шевчук,Верховный суд,
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