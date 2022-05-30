Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на визы

Посольство Дании в России приостанавливает прием заявлений на получение краткосрочных виз и видов на жительство. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического представительства.
«До дальнейшего уведомления посольство королевства в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов», - отметили в дипмиссии.
При этом в посольстве не уточнили, с чем именно связано прекращение приема документов, пообещав дополнительно сообщить о его возобновлении.
«В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС единым решением прекратить выдачу виз гражданам РФ. В МИД Польши сообщили, что в связи с российской специальной военной операцией на Украине консульские учреждения страны в России практически полностью остановили выдачу виз, решения принимаются в индивидуальном порядке.
Визовый центр Италии в Москве также объявил, что не будет принимать документы на визу у россиян в связи с отсутствием возможности провести оплату консульского сбора. Подать документы могут только заявители, которые заранее оплатили сбор, или те, кому этого не требуется. Посол Италии в Москве пояснил, что такая ситуация является временной мерой и связана с нехваткой персонала и техническими проблемами. Сейчас Визовый центр Италии заработал в прежнем режиме.