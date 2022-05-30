Нож, кислота и торт: как нападали на картины знаменитых художников

Экспонируемая в Лувре картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в очередной раз подверглась нападению. В воскресенье, 30 мая, активист-эколог бросил в нее торт, сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Чтобы подобраться ближе к произведению искусства, злоумышленник замаскировался под женщину на инвалидной коляске: для людей с ограниченными возможностями перед картиной сделан специальный проход. Подъехав к экспонату, активист сначала попытался разбить бронированное стекло, которое защищает "Джоконду", а потом бросил в картину торт и размазал его по стеклу, пишет Lenta.ru.

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Нападавший был задержан охранниками музея. Свои действия он объяснил экологическими мотивами.

"Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее", — заявил активист.

Сотрудники Лувра отмыли стекло от торта. Картина не пострадала.

Другие атаки на "Джоконду"

Это далеко не первый случай нападения на "Мона Лизу" и другие всемирно известные полотна. В 2009 году картина, полное название которой — "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо", также подверглась атаке со стороны посетителя музея. В нее бросили чашку с чаем, разбив тогда еще обычное стекло. Как уточняет Газета.Ru, на картину тогда напала россиянка. Свой поступок она объяснила обидой на Францию, отказавшую ей в предоставлении гражданства.

В 1974 году на выставке в Токио другая женщина забрызгала "Мона Лизу" красной краской из баллончика. Она заявила, что сделала это к знак протеста против политики музея по отношению к инвалидам, которых не пустили на экспозицию якобы из-за тесноты.

В 1956 году на "Джоконду" напали дважды. Сначала посетитель музея облил картину кислотой, из-за чего нижняя часть полотна сильно повредилась. Затем художник из Боливии бросил в шедевр да Винчи камень, повредив слой краски у левого локтя Мона Лизы.

Кроме того, в 1911-м музейный работник Винченцо Перуджа украл "Джоконду" и спрятал ее у себя в квартире. Картина была найдена лишь год спустя, когда похититель попытался продать полотно галерее Уффици во Флоренции.

Нападения на картины Рембрандта с ножом и кислотой

globallookpress.com, "Ночной дозор"

Полотна голландского художника Рембрандта неоднократно подвергались попыткам уничтожения. Особый интерес нападавшие проявили к одной из самых известных его картин — "Ночной дозор". В 1990 году сбежавший пациент психиатрической клиники обрызгал этот шедевр серной кислотой. Нападавшего удалось вовремя остановить: он не успел полностью уничтожить картину. Полотно спас толстый слой лака.

В 1975 году школьный учитель напал на "Ночной дозор" с ножом. Картину восстановили, однако следы этой атаки можно разглядеть на ней до сих пор. Задержанный учитель объяснил свой поступок тем, что "сделал это для Господа". Он был признан психически невменяемым. Нападавший покончил жизнь самоубийством, не дождавшись предъявления обвинений.

В 1911 году активист, протестовавший против безработицы, порезал "Ночной дозор" сапожным ножом. Картине удалось "выжить" также благодаря толстому слою лака.

В 1985 году в Эрмитаже вандализму подверглась другая картина Рембрандта — "Даная". Житель Литвы Бронюс Майгис обрызгал полотно серной кислотой, а затем порезал ее ножом. После задержания он заявил, что сделал это из ненависти к советской власти, однако позже сменил показания, объяснив свой поступок женоненавистничеством. Правда, милиция не поверила второй версии. Майгис был отправлен на принудительное лечение к психиатрам.

Атаки на "Ивана Грозного"

РИА Новости

В 2018 году от нападения пострадала картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", выставленная в Третьяковской галерее. Один из посетителей Игорь Подпорин сначала напился в буфете культурного учреждения, а затем набросился на шедевр отечественной живописи с кулаками. Он разбил защищавшее картину стекло, и осколки порезали холст. Ущерб был оценен в 10 млн рублей. Задержанный объяснил свою нелюбовь к полотну тем, что Репин, по его мнению, неверно изобразил историческое событие (смерть царевича Ивана, якобы произошедшая по вине отца). Подпорина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

В 1913 году, еще при жизни Репина старообрядец Абрам Балашов порезал его картину ножом. Нападавший нанес удары вблизи лиц изображенных на полотне людей. Свои действия он сопровождал криком "Довольно крови! Долой кровь!", напоминает РИА Новости.

Восстановлением картины занимался сам Репин. Ущерб оказался настолько сильным, что следы порезов можно увидеть на картине до сих пор.

Нападение на "Венеру с зеркалом"

globallookpress.com

В 1914 году на картину "Венера с зеркалом" Диего Веласкеса напала суфражистка Мэри Ричардсон. Злоумышленница пришла в лондонскую Национальную галерею и, дождавшись, когда в зале станет мало народу, разбила стекло камнем. После этого она атаковала полотно с ножом.

"Я хотела уничтожить портрет самой прекрасной женщины в мифологии в знак протеста против правительства, которое уничтожает миссис Панкхерст — самого прекрасного деятеля в современной истории", — заявила позже Ричардсон.

Однако потом активистка объяснила свой поступок по-другому. По словам Ричардсон, ее возмутила объективизация женщин. По ее словам, мужчины пожирают глазами полотно Веласкеса, на котором изображена обнаженная Венера.

Эммелин Панкхерст, лидер движения суфражисток, неоднократно заключалась под стражу в связи со своими акциями, в числе которых было разбивание окон.