Внимание родителей к оценкам детей улучшает их успеваемость

Согласно опросу, 57% взрослых постоянно следят за школьными дневниками детей

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В школах заканчивается учебный год и начинаются выпускные экзамены. Медиахолдинг Rambler&Co опросил родителей и узнал, следят ли они за успеваемостью своих детей.

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Большинству россиян (57%) небезразлично, какие оценки приносит домой ребёнок, а 11% респондентов не волнует успеваемость школьников. У 32% дети учатся в университете или уже закончили обучение.

Те родители, которые переживают за оценки школьников, чаще видят в дневниках четвёрки и пятёрки (67%), 25% – тройки-четвёрки. 5% вырастили круглых отличников, а у 3% дети учатся на двойки-тройки.

Родители, которые не волнуются за успеваемость (39%), говорят о преобладании в школьных дневниках троек и четвёрок, у 37% отпрыски учатся на четвёрки и пятёрки, у 18% – на двойки и тройки, у 6% – только на пятёрки.

Почти половина родителей студентов (48%) продолжают следить за успеваемостью, но не пытаются на неё влиять. 30% не интересуются этим совсем, считая частью самостоятельной жизни, а 22% стараются контролировать оценки даже во время обучения детей в вузах.

Большинство всех опрошенных родителей (53%) уверены, что наказывать за двойки и тройки ни в коем случае нельзя. Четверть считают, что в воспитательных целях можно ограничить использование гаджетов, каждый десятый родитель готов лишить ребёнка развлечений из-за плохих оценок. 7% взрослых поделились своими вариантами воздействия, среди которых профилактические беседы, ограничение фастфуда, мультиков и поездок на летних каникулах. 3% перестают давать карманные деньги, 2% запрещают гулять.

37% родителей считают, что их ребёнок может получать хорошие оценки без чьей-либо помощи. Треть помогают с учёбой сами, 23% прибегают к помощи репетиторов для подготовки к экзаменам, 7% дополнительно нанимают преподавателей почти по всем предметам.

Для 60% комфортная цена за услуги репетитора – до 5 тысяч рублей в месяц. 21% готовы тратить от 5 до 10 тысяч рублей, каждый десятый – от 10 до 20 тысяч рублей. 6% закладывают в бюджет более 30 тысяч рублей на репетиторов в месяц, 3% – от 20 до 30 тысяч рублей.