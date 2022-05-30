«Ширинку заставила расстегнуть»: родителей возмутили обыски учеников перед ОГЭ

По словам родителей, представитель Минобразования Карачаево-Черкесии заставляла школьников снимать одежду и расстегивать ширинки перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Таким образом она пытаясь найти телефоны и шпаргалки, пишет Telegram-канал Mash Gor.

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Мать одной из школьниц рассказала каналу, что дети начали «выбегать и плакать», при этом мальчики находились в предобморочном состоянии и были «белые, как стена».

«Стали говорить, что телефоны они сдали, но их стали заставлять всех снять ремни. Но потом все равно что-то пикает», - пояснила она изданию.

После этого, по ее словам, представитель Минобразования КЧР заставила детей, на которых срабатывал металлодетектор, разуваться, снимать рубашки и лифчики, задирать юбки.

«Мальчика ширинку заставила расстегнуть! Это что вообще такое?! (…) Человек тридцать вышло, дети в истерике», - возмутилась мама.

По информации Mash Gor, на место проведения экзамена приехала министр образования, которая разрешила ученикам пройти в классы. Родители пожаловались в мэрию и прокуратуру.