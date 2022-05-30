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32 минуты назад

Визовый центр Италии возобновил прием документов

Мария Иванова

Визовый центр Италии с 30 мая начал принимать документы россиян в обычном режиме, проблемы с оплатой визового сбора решены. Об этом сообщается на сайте центра.

Визовый центр Италии возобновил прием документов
Фото: ТАССТАСС

«Сообщаем Вам, что Визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме!» - отмечается в заявлении центра.

25 мая в итальянском визовом центре сообщили, что не принимают документы у россиян, не оплативших консульский сбор, из-за проблем с транзакциями.

Банк «Интеза» временно не мог принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора. СМИ писали, что Центробанк ограничил операции для граждан Италии без российского ВНЖ, итальянских компаний и консульства страны в «Интезе».

В частности, сообщалось, что ЦБ с 25 мая сроком на год ввел ограничения на снятие наличных со счетов итальянских граждан и компаний в «Интезе».

Также было введено ограничение на перевод средств со счетов, на которых находится больше десяти тысяч евро, включая счета итальянского консульства.

Общество,Банк Интеза,
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