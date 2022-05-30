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36 минут назад

Писатель Борис Пахор скончался в возрасте 108 лет

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Писатель Борис Пахор ушел из жизни в возрасте 108 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. Литератор был представителем словенского меньшинства в итальянском северо-восточном городе Триест.

Писатель Борис Пахор скончался в возрасте 108 лет
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В 1967 году он издал роман "Некрополь", который стал самым известным произведением Пахора. Книга о концлагере была издана и в России. Работы Пахора, который считается самым крупным словенским писателем, жившим в Италии, в основном рассказывали об ужасах нацистских лагерей. Писатель лично побывал там после участия в югославском партизанском сопротивлении.

Также литератор издавал произведения, в которых описывал дискриминацию словенского меньшинства во время расцвета фашизма. Ранее стало известно, что канадский музыкант Ронни Хокинс скончался в возрасте 87 лет. Он был основателем группы The Hawks, которая играла с Бобом Диланом во время его знаменательного тура 1966 года.

Общество,Боб Дилан,
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