Писатель Борис Пахор скончался в возрасте 108 лет

Писатель Борис Пахор ушел из жизни в возрасте 108 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. Литератор был представителем словенского меньшинства в итальянском северо-восточном городе Триест.

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В 1967 году он издал роман "Некрополь", который стал самым известным произведением Пахора. Книга о концлагере была издана и в России. Работы Пахора, который считается самым крупным словенским писателем, жившим в Италии, в основном рассказывали об ужасах нацистских лагерей. Писатель лично побывал там после участия в югославском партизанском сопротивлении.