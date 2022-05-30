Пока вы спали: накачивание Украины оружием и совет по разорению России

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Украину продолжают накачивать оружием

Лидеры Турции, Франции и Германии добиваются от Москвы проведении «серьезных прямых переговоров» с президентом Украины Владимиром Зеленским и поиска «дипломатического решения конфликта». При этом Запад не собирается отказываться от снабжения Киева оружием, пишет «Коммерсант».

Зеленский в свою очередь заметил, что работает над тем, чтобы украинская армия превосходила российскую «технологически и ударной силой», и ожидает хороших новостей по этому поводу уже в ближайшее время. Западные СМИ констатировали, что речь может идти об отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Зеленский перешел в наступление на Порошенко

На фоне двух неудачных попыток бывшего президента Украины Петра Порошенко выехать в Литву Служба безопасности Украины заявила о намерении допросить ряд бывших украинских чиновников по делу о госизмене, фигурантом которого тот является. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новая атака на Петра Порошенко началась после серии ощутимых ударов по имиджу нынешнего главы Украины Владимира Зеленского и сдачи все новых населенных пунктов на востоке страны. Защита и соратники Порошенко уже назвали предъявленные ему обвинения попыткой «уничтожить оппозицию».

Сербия получила газ и определяется с санкциями

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что согласовал поставки газа из России на «исключительно выгодных» для Белграда условиях. Он подчеркнул, что сейчас цена на российское топливо для его страны будет «в три раза ниже европейской, а зимой — в десять раз меньше, чем платит Европа». Об этом пишет «Коммерсант».

Сербия пока остается единственной европейской страной, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным из-за спецоперации на Украине. Однако вопрос начала санкционного давления остается для Белграда открытым и сербские политики уже начали резко высказываться в адрес Москвы.

Захарова дала ЕС совет по разорению России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила европейским странам скупить в России снег, чтобы разорить нашу страну. Таким образом она отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вынужденности закупок российской нефти, чтобы Москва «не заработала еще больше».

«Представляете, если, к примеру, рассказать Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», - пошутила Захарова.

В Иране назвали причину провала антироссийских санкций

Санкции Запада не дали ожидаемого эффекта, так как Россия сумела подготовиться к ним с помощью платежной системы «Мир», а также потребовав платить за газ в рублях. Об этом пишет иранское издание Resalat.