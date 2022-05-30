Онищенко оценил необходимость вакцинации от оспы обезьян

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, идея о том, что оспа обезьян может каким-то образом соединиться к коронавирусной инфекцией — не такая уж безумная. Но с биологической точки зрения это вряд ли может случиться, так как сами вирусы очень разные.