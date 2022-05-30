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32 минуты назад

В Европе сократилось количество вакансий для россиян

Primpress

Рекрутинговая компания HeadHunter провела исследование, после которого выяснилось, что с февраля по май количество предложений от европейских работодателей для россиян упало на 25–65%, сообщает PRIMPRESS.

В Европе сократилось количество вакансий для россиян
Фото: ТАССТАСС

Стало известно, что с февраля по май количество объявлений на портале от работодателей из Германии снизилось на 24%, из Франции – на 25%, из Испании – на 44%, из Швеции – на 80%, из Финляндии – на 68% и из Великобритании – на 18%.

Однако в то же время число вакансий в Грузии выросло на 530%, а в Армении – на 513%.

Напомним, что некоторые страны ЕС перестали выдавать визы и ВНЖ россиянам, тогда как ФРГ упростила выдачу рабочих виз для россиян, а Великобритания – получение Global Talent Visa. По данным HeadHunter на май, российские специалисты остаются востребованы в таких отраслях, как IT (доля этих вакансий составляет 39%), наука и образование (23%), продажи (21%), маркетинг и PR (11%), а также искусство и массмедиа (5%).

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