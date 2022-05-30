В Европе сократилось количество вакансий для россиян

Рекрутинговая компания HeadHunter провела исследование, после которого выяснилось, что с февраля по май количество предложений от европейских работодателей для россиян упало на 25–65%, сообщает PRIMPRESS.

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Стало известно, что с февраля по май количество объявлений на портале от работодателей из Германии снизилось на 24%, из Франции – на 25%, из Испании – на 44%, из Швеции – на 80%, из Финляндии – на 68% и из Великобритании – на 18%.

Однако в то же время число вакансий в Грузии выросло на 530%, а в Армении – на 513%.