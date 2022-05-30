72% россиян поддерживают военную спецоперацию на Украине

По данным опроса ВЦИОМ, 72% россиян поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине. Это на 7% выше, чем показывал опрос от 25 февраля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом не поддерживают проведение спецоперации — 18% опрошенных, затруднились ответить на вопрос — 10%.

По мнению 40% россиян, специальная военная операция в Украине преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%), 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР), 7% считают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России.

По данным ВЦИОМ, руовень общественных протестных настроений с марта 2022 года снизился еще на 4 п.п.: по данным на 26 мая, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают только 14%.