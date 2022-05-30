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38 минут назад

В Госдуме предложили провести реформу ЕГЭ

Lenta.ruиещё 1

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила провести реформу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). С такой инициативой она выступила в беседе с Ura.ru.

В Госдуме предложили провести реформу ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лантратова подчеркнула, что отменить ЕГЭ сразу не получится, однако можно реформировать его постепенно. По ее мнению, в экзамен необходимо добавить более творческие задания.

«Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированы, грамотны, интеллектуально одарены. И, конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас», — призвала депутат.

Парламентарий добавила, что сейчас ЕГЭ не обладает совершенностью. Экзамен оценивает не знания и навыки выпускников, а их «уровень подготовки к однотипным заданиям». По ее мнению, школьники не всегда понимают, о чем пишут, и автоматически транслируют то, что зазубрили.

По мнению Лантратовой, советскую систему образования в ее классическом виде восстановить не удастся, поскольку ее время прошло.

«А вот отдельные практики советской школы было бы правильно использовать и сейчас», — заключила она.

Общество,Яна Лантратова,Госдума,
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