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1 час назад

Празднования победы в Кубке России футболистами «Спартака» сняли на видео

Александр Кузьмин

Футболисты московского «Спартака» со счетом 2:1 победили столичное «Динамо» в финале Кубка России. Видео празднования из раздевалки после победы опубликовал telegram-канал «СпоRT».

Счет открыл на 10-й минуте матча нападающий «Спартака» Александр Соболев, на 55-й минуте динамовцы сравняли счет благодаря голу Арсена Захаряна.

Спартаковцы вышли вперед на 72-й минуте после мяча, забитого Квинси Промесом. На матче присутствовали 69 306 зрителей, соответствующее объявление было сделано диктором арены на 84-й минуте игры. Таким образом, «Спартак» стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее он выигрывал этот трофей в 1994, 1998, 2003 годы.

Общество,Видео,Арсен Захарян,Александр Соболев,Динамо,Спартак,
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