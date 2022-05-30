Празднования победы в Кубке России футболистами «Спартака» сняли на видео

Футболисты московского «Спартака» со счетом 2:1 победили столичное «Динамо» в финале Кубка России . Видео празднования из раздевалки после победы опубликовал telegram-канал «СпоRT».

Спартаковцы вышли вперед на 72-й минуте после мяча, забитого Квинси Промесом. На матче присутствовали 69 306 зрителей, соответствующее объявление было сделано диктором арены на 84-й минуте игры. Таким образом, «Спартак» стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее он выигрывал этот трофей в 1994, 1998, 2003 годы.