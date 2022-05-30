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39 минут назад

Фейерверки в честь дня Санкт-Петербурга показали на видео

Александр Кузьмин

На Дворцовой набережной Северной столицы в честь Дня города прошел красочный масштабный Фестиваль огня в рамках которого было представлено 10 фейерверков. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что во второй день празднования Петропавловская крепость города осветилась яркими огнями: были даны залпы праздничного салюта, в небо ударили световые столбы, начали разводить Дворцовый мост.

В 2022 году в программе Фестиваля огня было представлено 10 фейерверков, среди которых красочные и такие разные залпы от команд из Армении, Казани, Беларуси, Нижнего Новгорода, Киргизии, Сербии, Москвы и Петербурга. В процессе шоу зрители могли отдать свой голос за наиболее понравившейся фейерверк через социальные сети.

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