Фейерверки в честь дня Санкт-Петербурга показали на видео

На Дворцовой набережной Северной столицы в честь Дня города прошел красочный масштабный Фестиваль огня в рамках которого было представлено 10 фейерверков. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что во второй день празднования Петропавловская крепость города осветилась яркими огнями: были даны залпы праздничного салюта, в небо ударили световые столбы, начали разводить Дворцовый мост.

В 2022 году в программе Фестиваля огня было представлено 10 фейерверков, среди которых красочные и такие разные залпы от команд из Армении, Казани, Беларуси, Нижнего Новгорода, Киргизии, Сербии, Москвы и Петербурга. В процессе шоу зрители могли отдать свой голос за наиболее понравившейся фейерверк через социальные сети.