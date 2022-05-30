Мошенники начали использовать подменные номера россиян

Эксперты платформы «Мошеловка» рассказали «Известиям», что мошенники, которые похищают средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод. Теперь они используют подменные номера обычных граждан.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказала руководитель платформы Евгения Лазарева, в последний месяц на портал стали поступать сообщения от россиян, чьи номера используют мошенники для подмены. Им звонят люди и говорят, что с их номера совершили звонок якобы от сотрудника банка, который пытался выведать персональную информацию для похищения средств со счета.

Собеседница издания добавила, что есть и обращения от потенциальных жертв. Так, при попытке перезвонить на номер, который определяется телефоном во время такого звонка, отвечает совершенно другой человек с другими особенностями речи и даже другого пола, который утверждает, что никаких звонков в последнее время он не совершал.

Лазарева добавила, что большинство атак на счета россиян происходит из кол-центров, которые располагаются в недружественных странах.