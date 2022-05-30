Выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку в понедельник

В понедельник в России пройдет ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по этому предмету также проведут и 31 мая, сообщается на сайте Рособрнадзора.

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В понедельник также будет проведен государственный выпускной экзамен по русскому языку.

Русский язык сдает самое большое количество человек по сравнению с другими предметами. В этом году в стране на сдачу экзамена зарегистрировались около 691 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ в России начался 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Следующий экзамен будет 2 июня – выпускники будут сдавать профильную математику. Экзамен по математике базового уровня состоится 3 июня.