В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Выпускники в РФ сдадут ЕГЭ по русскому языку в понедельник

РИАМОиещё 1

В понедельник в России пройдет ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по этому предмету также проведут и 31 мая, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку в понедельник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник также будет проведен государственный выпускной экзамен по русскому языку.

Русский язык сдает самое большое количество человек по сравнению с другими предметами. В этом году в стране на сдачу экзамена зарегистрировались около 691 тыс. человек.

Основной период ЕГЭ в России начался 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Следующий экзамен будет 2 июня – выпускники будут сдавать профильную математику. Экзамен по математике базового уровня состоится 3 июня.

Ранее главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева обратила внимание родителей на необходимость поддержки детей в стрессовый период сдачи экзаменов. По ее словам, психологическими признаками стресса считаются паника, подавленность, растерянность и тревога.

Общество,Рособрнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители