Глава УПЦ по-новому помянул в литургии патриарха Кирилла

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ), заявившей в пятницу о полной независимости, митрополит Онуфрий в ходе воскресной литургии в Киево-Печерской Лавре помянул Патриарха Московского и всея Руси Кирилла способом, отличным от практики самоуправляемой церкви и принятым для предстоятеля автокефальной церкви. Видеозапись литургии размещена на сайте УПЦ.

Фото: Українська Православна Церква Українська Православна Церква

При перечислении предстоятелей поместных православных церквей он пропустил принятую ранее при упоминании главы РПЦ формулировку "великого господина и отца нашего", но назвал патриарха Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского. Имен Константинопольского патриарха Варфоломея, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей, признавших раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), упомянуто не было. Ранее РПЦ и УПЦ исключили из диптихов имена этих предстоятелей за их признание ПЦУ.

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В пятницу в Киеве прошел Собор УПЦ, в постановлении которого, в частности, говорится, что Украинская православная церковь приняла решение о своей "полной самостоятельности и независимости". УПЦ в соответствии с уставом РПЦ является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.

Ранее в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил, что в Русской православной церкви с пониманием относятся к тому, что митрополит Онуфрий и епископат УПЦ должны действовать сегодня "максимально мудро", чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Он выразил надежду, что те духовные ценности, которые были сформированы на Руси "под покровительством единой Русской православной церкви", сегодня принесут "свой плод стояния за единство церкви и за божью правду".