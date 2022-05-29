В «Макдоналдсе» отреагировали на сообщения о новом меню

Представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отказались давать комментарии по поводу обновлений меню, из которого пропадут некоторые позиции. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе ресторана назвали слухами сообщения о том, что популярный бургер «Биг Мак» уберут из меню российского аналога «Макдоналдса».

«Меню еще в разработке», — отреагировали на новости в ресторане.

Ранее сообщалось, что в процессе смены названия «Макдоналдс» в России рассматриваются четыре варианта, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Соответствующие заявки были поданы в Роспатент.