Россиянам назвали самые востребованные онлайн-профессии

Самые востребованные онлайн-профессии «Мосленте» назвала эксперт по маркетингу, продюсированию, продвижению личного бренда и монетизации знаний через соцсети Катя Кос.

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Она объяснила, что тренд на работу в сети усилился в пандемию коронавируса, когда многих россиян перевели на удаленку и они в полной мере ощутили все преимущества работы в таком формате.

Среди наиболее популярных в наши дни онлайн-профессий Кос в первую очередь выделила специалиста по трафику.

«Онлайн-бизнесам, как и любым другим, нужны покупатели, поэтому человек, умеющий создать трафик клиентов на продукт или услугу, является одним из самых важных. Если раньше тренд был на таргетологов в определенной соцсети, то сейчас не привязанный к платформе специалист по трафику в топе запросов», — отметила эксперт.

Также в лидерах рейтинга оказались программист или технический специалист, маркетолог, менеджер по продажам и дизайнер. При этом последний может работать как с сайтами, так и с рекламными баннерами и личными страницами в соцсетях.

Кос добавила, что в наши дни работой, которой можно заниматься онлайн, очень много: варианты от ассистента и копирайтера до продюсера.

«Вход в эти профессии достаточно быстрый, так как не нужно, например, знать высшую математику или интегралы, чтобы получить навыки по специальности», — резюмировала она, добавив, что достаточно иметь быстрый гибкий мозг и соблюдать дисциплину, быстро обучаться и применять на практике полученные знания, быть ответственным, чтобы зарекомендовать себя на новом месте.