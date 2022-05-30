Депутат предложил сделать бесплатным проезд по трассе M-4 "Дон"

"В связи с продолжением введений ограничений на авиаперелеты в аэропортах южных и центральных регионов Российской Федерации, возникла повышенная нагрузка на магистрали федерального значения автотранспортным сообщением. На трассе М-4 "Дон", на участке от г.Ростова-на-Дону до г.Москвы, расположено 11 пунктов взимания платы за проезд, что несет финансовую нагрузку на всех водителей автотранспорта, в том числе увеличены расходы логистики", - говорится в сообщении Виктора Водолацкого.