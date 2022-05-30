Депутат предложил сделать бесплатным проезд по трассе M-4 "Дон"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил отменить плату за проезд в 11 пунктах на федеральной трассе на участке от Ростова-на-Дону до Москвы.
В ближайшее время соответствующее обращение будет направлено в Минтранс РФ. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
"В связи с продолжением введений ограничений на авиаперелеты в аэропортах южных и центральных регионов Российской Федерации, возникла повышенная нагрузка на магистрали федерального значения автотранспортным сообщением. На трассе М-4 "Дон", на участке от г.Ростова-на-Дону до г.Москвы, расположено 11 пунктов взимания платы за проезд, что несет финансовую нагрузку на всех водителей автотранспорта, в том числе увеличены расходы логистики", - говорится в сообщении Виктора Водолацкого.
Депутат пояснил, что плату за проезд необходимо отменить на время установленных ограничений авиаперелетов. Ранее стало известно, что в Москве впервые оштрафовали водителя на 200 тыс. рублей за повторный выезд на встречную полосу.