В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Депутат предложил сделать бесплатным проезд по трассе M-4 "Дон"

Газета.Ruиещё 2

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил отменить плату за проезд в 11 пунктах на федеральной трассе на участке от Ростова-на-Дону до Москвы.

Депутат предложил сделать бесплатным проезд по трассе M-4 "Дон"
Фото: ТАССТАСС

В ближайшее время соответствующее обращение будет направлено в Минтранс РФ. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

"В связи с продолжением введений ограничений на авиаперелеты в аэропортах южных и центральных регионов Российской Федерации, возникла повышенная нагрузка на магистрали федерального значения автотранспортным сообщением. На трассе М-4 "Дон", на участке от г.Ростова-на-Дону до г.Москвы, расположено 11 пунктов взимания платы за проезд, что несет финансовую нагрузку на всех водителей автотранспорта, в том числе увеличены расходы логистики", - говорится в сообщении Виктора Водолацкого.

Депутат пояснил, что плату за проезд необходимо отменить на время установленных ограничений авиаперелетов. Ранее стало известно, что в Москве впервые оштрафовали водителя на 200 тыс. рублей за повторный выезд на встречную полосу.

Общество,Виктор Водолацкий,Минтранс РФ,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители