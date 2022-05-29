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1 час назад

Россиянка пожаловалась в полицию на уклоняющегося от армии сына

Lenta.ruиещё 1

Жительница Подмосковья пожаловалась в полицию на уклоняющегося от службы в армии сына-геймера из-за того, что тот слишком много времени уделяет видеоиграм. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянка пожаловалась в полицию на уклоняющегося от армии сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, жительница Одинцово была озабочена увлечениями 22-летнего сына — это видеоигра Counter-Strike, игровые гаджеты, а также фингерборд (уменьшенная копия скейтборда, с помощью которой на пальцах можно выполнять трюки из классического скейтбординга), на продажах которого он зарабатывает на жизнь. В итоге россиянка написала на сына заявление в полицию, в котором сообщила, что он уклоняется от военной службы. Мать попросила силовиков принять соответствующие меры.

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в субботу, 28 мая, подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Раньше первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Теперь этот порог отменяется.

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