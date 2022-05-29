Россиянка пожаловалась в полицию на уклоняющегося от армии сына

Жительница Подмосковья пожаловалась в полицию на уклоняющегося от службы в армии сына-геймера из-за того, что тот слишком много времени уделяет видеоиграм. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным канала, жительница Одинцово была озабочена увлечениями 22-летнего сына — это видеоигра Counter-Strike, игровые гаджеты, а также фингерборд (уменьшенная копия скейтборда, с помощью которой на пальцах можно выполнять трюки из классического скейтбординга), на продажах которого он зарабатывает на жизнь. В итоге россиянка написала на сына заявление в полицию, в котором сообщила, что он уклоняется от военной службы. Мать попросила силовиков принять соответствующие меры.