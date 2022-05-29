Патриарх Кирилл отреагировал на решение УПЦ

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"Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. <…> Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя.

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Патриарх подчеркнул, что люди будут хранить наследие предков, которые стремились к преодолению любой розни. "Несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, церковь единого народа, вышедшего из киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно будет хранить в сердце своем, в памяти своей, в благочестивых обычаях своих это великое наследие предков, идущее от князя Владимира до сего дня, которые завещали нам единую церковь", - добавил он.

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий и епископат УПЦ должны действовать сегодня "максимально мудро", чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа, в Русской православной церкви верят, что так и будет, заявил Патриарх Московский и всея Руси.

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся и о том, чтобы никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа", - сказал патриарх.

Он выразил надежду, что те духовные ценности, которые были сформированы на Руси "под покровительством единой Русской православной церкви", сегодня принесут "свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду".

"Памятуя о всех тех исторических событиях, которые произошли в прошлом <...>, памятуя о том, что враг рода человеческого и сегодня сеет семена раздора на просторах Святой Руси, будем молиться за то, чтобы Господь сохранил всех нас, все народы Руси в единстве, в благочестии, в чистоте и в силе. Молитвами святых угодников Божьих, и в Киево-Печерской лавре просиявших, и во всех других монастырях Руси, да поможет Господь Церкви нашей мужественно, мудро, со смирением, но и с силой продолжать укреплять народ свой в вере", - добавил предстоятель РПЦ.

В постановлении Собора УПЦ, прошедшего в пятницу в Киеве, говорится о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви". УПЦ в соответствии с уставом РПЦ является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.