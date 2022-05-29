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34 минуты назад

В России продлили ограничения на полеты в южные и центральные регионы

Lenta.ruиещё 9

В России до 6 июня 03:45 по московскому времени продлили режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Росавиация продлила запрет на полеты на юг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство в очередной раз временно продлило запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя региональные аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.

Общество,Владимир Путин,Росавиация,
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