Росавиация продлила запрет на полеты на юг России

В России до 6 июня 03:45 по московскому времени продлили режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

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Ведомство в очередной раз временно продлило запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя региональные аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.