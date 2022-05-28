Для россиян открывают бескарантинный въезд в Японию

Туристы из РФ вошли в группу, освобожденную от карантинных ограничений при въезде в Японию, которая 10 июня возобновляет допуск иностранных граждан. Об этом свидетельствует разъяснение, опубликованное в пятницу японским министерством иностранных дел.

Фото: AFP 2022 / Kazuhiro Nogi AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Россия вместе с большинством стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии вошла в так называемую синюю группу. К въезжающим из этих государств в Японии не применяются какие-либо карантинные требования.

Как сообщается на сайте МИД, всего насчитывается три группы в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в конкретной стране. Въезжающие из первой (красной) категории государств будут вынуждены провести три дня на карантине в специальном отеле и смогут покинуть его в случае отрицательного результата теста на третий день. Сейчас в эту группу в том числе включены Пакистан и Албания.

Приезд из стран второй (желтой) группы будет предусматривать нахождение дома в течение недели и возможность завершить карантин на третий день при отрицательном результате теста. В желтой группе сейчас находятся Индия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Португалия и другие. При наличии трех прививок вакцинами от коронавируса, признанными Японией, отменяются все карантинные требования.