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55 минут назад

Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Шарм-эш-Шейхе

Елена Прошина

Лайнер A-330 российской авиакомпании IFly при полной загрузке (378 кресел) приземлился в аэропорту курорта Шарм-эш-Шейх. Отмечается, что это первый рейс из России в Египет после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Шарм-эш-Шейхе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Росавиация из-за ситуации вокруг Украины посоветовала российским авиакомпаниям приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Решение ведомства было вызвано массовыми арестами воздушных судов РФ за границей.

Российский туроператор Tez Tour, совместно с авиакомпанией IFly запустивший чартерную цепочку на египетские курорты, отметил, что российские туристы в ближайшее время смогут их посетить.

«Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково"», - уточнили в пресс-службе оператора.

В компании рассказали также, что неделя отдыха при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле обойдется в 48 тыс. рублей на человека.

Общество,Международный аэропорт Внуково,Росавиация,
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