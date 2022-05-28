Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Шарм-эш-Шейхе

«Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково"», - уточнили в пресс-службе оператора.