Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Шарм-эш-Шейхе

Лайнер A-330 российской авиакомпании IFly при полной загрузке (378 кресел) приземлился в аэропорту курорта Шарм-эш-Шейх. Отмечается, что это первый рейс из России в Египет после приостановки авиасообщения между странами в начале марта 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Росавиация из-за ситуации вокруг Украины посоветовала российским авиакомпаниям приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Решение ведомства было вызвано массовыми арестами воздушных судов РФ за границей.
Российский туроператор Tez Tour, совместно с авиакомпанией IFly запустивший чартерную цепочку на египетские курорты, отметил, что российские туристы в ближайшее время смогут их посетить.
«Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора в будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково"», - уточнили в пресс-службе оператора.
В компании рассказали также, что неделя отдыха при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле обойдется в 48 тыс. рублей на человека.