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1 час назад

Крымская епархия отказалась переходить под управление УПЦ

Lenta.ruиещё 2

Симферопольская и Крымская епархия на Соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) останется под омофором патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости.

Крымская епархия отказалась переходить под управление УПЦ
Фото: сайт УПЦсайт УПЦ

Из заявления епархии следует, что делегация единогласно проголосовала против изменений ее уставе и перехода под управление УПЦ.

Ранее 27 мая Собор Украинской православной церкви принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Кроме того, Собор выразил несогласие с позицией Патриарха Кирилла касательно российской военной спецоперации на Украине. Священнослужители обратились к властям двух государств с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск решения, которое могло бы остановить кровопролитие.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в постановлении.

Общество,Патриарх Кирилл,
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