В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
25 минут назад

Дачникам рассказали, когда необходимо регистрировать теплицы

Елена Прошина

В Росреестре рассказали, когда дачникам необходимо ставить теплицы на кадастровый учет. Об этом сообщает РБК.

Дачникам рассказали, когда необходимо регистрировать теплицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что на кадастровый учет надо ставить теплицы, которые отвечают характеристикам объектов недвижимости. То есть, здание должно быть прочно связано с землей, а перемещение его без ущерба невозможно.

Если сооружение не установлено на фундаменте, может быть перемещено или демонтировано, то его можно отнести к некапитальным строениям. Регистрировать права на него не нужно.

Для оформления прав на теплицу нужно предоставить заявление о постановке на государственный кадастровый учет, технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Подать документы можно в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росреестра, в бумажном виде при личном визите в МФЦ или при помощи сервиса выездного обслуживания специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Ранее стало известно об особых российских теплицах с автоматической системой полива, где выращивают саженцы хвойных деревьев.

Общество,Росреестр,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители