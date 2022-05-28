Дачникам рассказали, когда необходимо регистрировать теплицы

В Росреестре рассказали, когда дачникам необходимо ставить теплицы на кадастровый учет. Об этом сообщает РБК.

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В ведомстве пояснили, что на кадастровый учет надо ставить теплицы, которые отвечают характеристикам объектов недвижимости. То есть, здание должно быть прочно связано с землей, а перемещение его без ущерба невозможно.

Если сооружение не установлено на фундаменте, может быть перемещено или демонтировано, то его можно отнести к некапитальным строениям. Регистрировать права на него не нужно.

Для оформления прав на теплицу нужно предоставить заявление о постановке на государственный кадастровый учет, технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Подать документы можно в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росреестра, в бумажном виде при личном визите в МФЦ или при помощи сервиса выездного обслуживания специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра.