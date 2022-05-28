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1 час назад

В российском супермаркете детям предложили виски и водку со скидкой

Илья Родин

Популярный супермаркет в Челябинске в рамках акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, сделал скидки на водку, виски и другие алкогольные напитки. Об этом пишет Telegram-канал издания «Федерал Пресс».

В российском супермаркете детям предложили виски и водку со скидкой
Фото: ТАССТАСС

Акция «Всё лучшее — детям!» проходит с 19 мая, продлится до 1 июня включительно. Со скидками можно приобрести водку, кедровые настойки, виски, а также пельмени, колбасу, мороженое. Из непродовольственных товаров предлагаются куклы, фигурки животных и другие игрушки.

Отмечается, что представители магазина не прокомментировали ситуацию.

В Минздраве РФ ранее предложили повысить минимальный возраст на продажу алкоголя в стране. Глава ведомства Виктор Фисенко отметил, что работа над этим ведется с целью снижения потребления горячительных напитков в России, уточняет «Лента.ру».

Общество,Виктор Фисенко,Минздрав РФ,
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