В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями

«Вчерашними решениями Украинская православная церковь ещё раз засвидетельствовала, что она полностью самоуправляема, что её церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от России ни административно, ни финансово, ни в каких-либо ещё отношениях», — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в видеообращении, размещённом в соцсетях.