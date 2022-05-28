В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями

Как заявил митрополит Иларион, Русская православная церковь продолжит укреплять его и будет молиться об этом.
«Вчерашними решениями Украинская православная церковь ещё раз засвидетельствовала, что она полностью самоуправляема, что её церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от России ни административно, ни финансово, ни в каких-либо ещё отношениях», — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в видеообращении, размещённом в соцсетях.
Накануне сообщалось, что РПЦ не получала обращений от УПЦ с провозглашением её независимости.
«Мы не можем реагировать на информацию из прессы и интернета», — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом при Московском Патриархате Владимир Легойда.
Он добавил, что Украинская православная церковь «находится в очень тяжёлом положении» и испытывает давление «со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определённой части общественности, со стороны средств массовой информации».