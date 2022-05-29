Cамый известный бургер McDonald's уходит из России

Cамый известный бургер McDonald's биг мак уходит из России, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, бургер уходит из России вслед за брендом из-за слишком тесной имиджевой привязки. При этом у остальных бургеров есть шансы остаться в меню, но уже под другими названиями.

Картошка фри, наггетсы и креветки тоже останутся, а вот салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей» исчезнут из меню — не удалось договориться с поставщиком, отмечает канал.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, какие изменения могут появиться в меню бывших ресторанов McDonald's после их открытия.

По данным источника Mash, из меню уберут классический и сырный «Биг Тейсти». Также нельзя будет заказать «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада. Вместо напитков компаний «Pepsico» и «Coca-Cola» в меню появятся напитки «Черноголовки».