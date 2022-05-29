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49 минут назад

Cамый известный бургер McDonald's уходит из России

Газета.Ruиещё 1

Cамый известный бургер McDonald's биг мак уходит из России, сообщает Telegram-канал Mash.

Cамый известный бургер McDonald's уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, бургер уходит из России вслед за брендом из-за слишком тесной имиджевой привязки. При этом у остальных бургеров есть шансы остаться в меню, но уже под другими названиями.

Картошка фри, наггетсы и креветки тоже останутся, а вот салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей» исчезнут из меню — не удалось договориться с поставщиком, отмечает канал.

Названа дата открытия McDonald's под новым брендом

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, какие изменения могут появиться в меню бывших ресторанов McDonald's после их открытия.

По данным источника Mash, из меню уберут классический и сырный «Биг Тейсти». Также нельзя будет заказать «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада. Вместо напитков компаний «Pepsico» и «Coca-Cola» в меню появятся напитки «Черноголовки».

До этого появились подробности о новой форме сотрудников и меню бывших ресторанов McDonald's.

Общество,Coca-Cola,
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