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1 час назад

В Кызыле открыли самую высокую в России статую Будды

ТАСС

Самую высокую в стране 16-метровую статую Будды открыли на месте слияния истоков реки Енисей в Кызыле в честь 100-летия государственности Тувы. Она была установлена по инициативе и участии культурного фонда имени Кужегета Шойгу, сообщила в субботу на открытии учредитель фонда Ирина Шойгу.

В Кызыле открыли самую высокую в России статую Будды
Фото: из открытых источников из открытых источников

"Рада приветствовать вас на столь значимом мероприятии и быть свидетелем открытия одного из новых символов города Кызыла и всей Тувы, самой высокой у нас в стране статуи Будды. Издревле место слияния двух больших рек считалось сакральным и энергетически сильным, уверена, что это место таким и будем. Инициатором и вдохновителем проекта выступил Сергей Кужегетович Шойгу", - сказала она.

Высота статуи составила 16 метров, общий вес - около 26 тонн, у подножия установлен цветок лотоса как символ чистоты и самоотречения. Автор памятника российский скульптор Виталий Шанов. Церемония открытия статуи сопровождалась исполнением народных тувинских композиций.

Летом рядом со статуей планируется установить субурган - буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания. Глава республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что облик слияния двух рек органически сочетается с комплексом "Центр Азии" на набережной Енисея.

"Уверен, она станет местом, дающим силы для внутреннего духовного развития, гармонии в душе, место притяжения гостей из самых разных уголков мира", - сказал он.

Общество,Ирина Шойгу,Сергей Шойгу,
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