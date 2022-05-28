В Кызыле открыли самую высокую в России статую Будды

Самую высокую в стране 16-метровую статую Будды открыли на месте слияния истоков реки Енисей в Кызыле в честь 100-летия государственности Тувы. Она была установлена по инициативе и участии культурного фонда имени Кужегета Шойгу, сообщила в субботу на открытии учредитель фонда Ирина Шойгу.
"Рада приветствовать вас на столь значимом мероприятии и быть свидетелем открытия одного из новых символов города Кызыла и всей Тувы, самой высокой у нас в стране статуи Будды. Издревле место слияния двух больших рек считалось сакральным и энергетически сильным, уверена, что это место таким и будем. Инициатором и вдохновителем проекта выступил Сергей Кужегетович Шойгу", - сказала она.
Высота статуи составила 16 метров, общий вес - около 26 тонн, у подножия установлен цветок лотоса как символ чистоты и самоотречения. Автор памятника российский скульптор Виталий Шанов. Церемония открытия статуи сопровождалась исполнением народных тувинских композиций.
Летом рядом со статуей планируется установить субурган - буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания. Глава республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что облик слияния двух рек органически сочетается с комплексом "Центр Азии" на набережной Енисея.
"Уверен, она станет местом, дающим силы для внутреннего духовного развития, гармонии в душе, место притяжения гостей из самых разных уголков мира", - сказал он.