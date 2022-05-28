В Кызыле открыли самую высокую в России статую Будды

"Рада приветствовать вас на столь значимом мероприятии и быть свидетелем открытия одного из новых символов города Кызыла и всей Тувы, самой высокой у нас в стране статуи Будды. Издревле место слияния двух больших рек считалось сакральным и энергетически сильным, уверена, что это место таким и будем. Инициатором и вдохновителем проекта выступил Сергей Кужегетович Шойгу", - сказала она.