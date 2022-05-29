Сочи примет 4,5 миллиона туристов этим летом. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский, передает РИА Новости.

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Чиновник также рассказал, что всего по итогам года Сочи рассчитывает принять более семи миллионов туристов.

По его словам, власти города предпримут все возможные усилия для того, чтобы соответствовать заявленным высоким стандартам и оправдать ожидания путешественников. В частности, к лету будут подготовлены 188 обустроенных пляжей.