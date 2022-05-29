В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
7 минут назад

Сочи примет 4,5 миллиона туристов этим летом

Lenta.ruиещё 1

Сочи примет 4,5 миллиона туристов этим летом. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский, передает РИА Новости.

Сочи примет 4,5 миллиона туристов этим летом
Фото: ТАССТАСС

Чиновник также рассказал, что всего по итогам года Сочи рассчитывает принять более семи миллионов туристов.

По его словам, власти города предпримут все возможные усилия для того, чтобы соответствовать заявленным высоким стандартам и оправдать ожидания путешественников. В частности, к лету будут подготовлены 188 обустроенных пляжей.

Ранее сообщалось, что власти Сочи впервые откроют на пляжах курорта кинотеатры под открытым небом, а также обеспечат бесплатный доступ к площадкам для спортивных тренировок. Директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы города Кирилл Ярыш рассказал, что в этом году особое внимание будет уделяться безопасности пляжей — в местах отдыха установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции, а также полностью проведено водолазное обследование дна всех территорий.

Общество,Алексей Копайгородский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители