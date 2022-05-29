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4 часа назад

Атаман Юрченко: казаки в Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ

Газета.Ruиещё 20

В селе Розовка Запорожской области состоялись памятные мероприятия к 799-й годовщине битвы на Калке, в ходе которых участники единогласно поддержали единство Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Об этом сообщает РИА "Новости". В публикации отмечается, что к Поклонному кресту на Поле славянского мужества прибыли казаки всех районов области, а также из Крыма и Санкт-Петербурга. Молебен отслужили в храме Александра Невского в селе Розовка, построенном 120 лет назад. По словам казачьего атамана Сергея Юрченко, казаки поддержали единую Православную церковь Московского патриархата. Юрченко считает, что за последние годы Штаты многое сделали, чтобы продвинуть на руководящие должности в украинской церкви западноукраинский клир. Таким образом была создана манипулятивная технология. Ранее представители Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовали против поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви (УПЦ). До этого Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей полной самостоятельности и независимости.

Атаман Юрченко: казаки в Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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