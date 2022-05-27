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23 минуты назад

В Пскове пройдет выставка русского фарфора

Lenta.ru

В Пскове во Дворе Постникова 2 июня открывается выставка предметов русского фарфора из фондов Новгородского музея-заповедника. Об этом сообщили в учреждении, передает Псковское агентство информации.

В Пскове пройдет выставка русского фарфора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В фондах Новгородского музея-заповедника хранится 55 фигур и композиций из фарфора, изготовленных в XIX-начале XX века на отечественных предприятиях. 26 из них будет представлено на выставке во Дворе Постникова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в честь Международного дня музеев открылось сразу две выставки в научно-культурном центре Государственного Пушкинского заповедника.

Одна из них посвящена столетию выдающегося петербургского живописца и педагога, автора ряда монументальных росписей и мозаик Алексея Соколова. Вторая экспозиция приурочена к столетию со дня рождения художника Алексея Большакова, чьи жизнь и творчество связаны с регионом. Организаторы мероприятий отметили, что жители и гости края смогут посетить обе выставки до 30 июня.

Общество,Алексей Большаков,Алексей Соколов,
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