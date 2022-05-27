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38 минут назад

ТОП-5 самых необычных сервисов аренды в Москве

Елена Прошина

Взять на прокат тигренка, произведение искусства, трамвай или заказать доставщика эмоций. «Вечерняя Москва» составила Топ-5 самых необычных предложений на рынке проката и аренды Москвы.

От трамвая до тигренка: ТОП-5 самых необычных сервисов аренды в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в Москве можно устроить необычный детский праздник или интересную фотосессию, взяв на прокат диких животных.

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«У нас есть леопарды, тигры, пантеры, шимпанзе, орлы, ежики. Часовая аренда дикой кошки, например, тигренка, составит 80 тысяч рублей. Условия проката обговариваются отдельно, животное поступает в руки в сопровождении дрессировщика», - рассказала сотрудница компании «Энималс Бразерс» Марина Кудасова.

unsplash

Если же общаться с дикими кошками, черепахами или гигантскими кроликами не хочется, а поразить гостей нужно, то благодаря аренде можно прокатиться на движущемся трактире или ретротрамвае. В компании «Аннушка» отметили, что у москвичей и гостей столицы особой популярностью пользуется трамвай-трактир, который движется по железнодорожным путям по самым знаменитым улицам столицы. В таком необычном виде транспорта можно организовать дискотеку, накрыть столы. Часовая прогулка обойдется в 30 тысяч рублей.

Спросом также пользуются и так называемые «яхты на колесах» - автодома, предназначенные для путешествий. Представительница компании «Яхта на колесах» Вероника пояснила, что стоимость аренды зависит от километража, который запланировал клиент.

«Минимальный срок аренды яхты на колесах составляет три дня. В зависимости от уровня комфорта модели, суточный прокат такого транспорта стартует от 25 тысяч рублей. Лимит по длительности маршрута по столичному региону составляет не более 1500 километров — это за три дня», - пояснила она.

Желающие взять в аренду такой «дом» должны быть не младше 23 лет, иметь стаж вождения от трех лет и права категория «B».

unsplash

Еще одним интересным видом проката в столице является аренда произведений искусства. По словам представителя московской компании ArtStore, срок аренды составляет не менее трех месяцев, а цена варьируется от одного до пяти процентов в месяц от стоимости работы. При заключении договора съемщик также обязан внести десять процентов от стоимости работы в качестве обеспечительного взноса.

Арендовать в столице можно и временного друга, который сможет поднять настроение или вызвать другие эмоции, которые заранее обговариваются с клиентом. Так, в Москве уже не первый год работает первая в мире доставщица эмоций. Жительница столицы Виктория Ивачева может вызвать у вас слезы, смех, грусть, страх и побывать близким другом на час. По словам москвички, стоимость одной эмоции продолжительностью не более получаса составляет около семи тысяч рублей.

unsplash

Ранее в России увеличился спрос на технику в аренду. Больше всего россияне хотели взять в аренду ноутбуки. По данным сервиса Arenter, в большинстве случаев (90%) технику арендуют физические лица, однако и со стороны предпринимателей спрос увеличился вдвое.

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