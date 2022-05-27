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11 минут назад

Пушкинский музей проведет 31 мая специальные мероприятия в честь своего 110-летия

Агентство «Москва»

Специальная программа мероприятий запланирована в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в день его 110-летия, которое будет отмечаться 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Пушкинский музей проведет специальные мероприятия к своему 110-летию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот год для ГМИИ имени Пушкина юбилейный - музей отмечает 110 лет со дня открытия. В честь этой даты подготовлена серия событий и проектов», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что 31 мая в музее на протяжении всего дня будут проходить бесплатные экскурсии от участников программ «Пушкинский. Youth» и партнеров. В этот же день с 11:00 до 15:00 посетители смогут взять на память или отправить в любую точку России лимитированную почтовую открытку с фотографией, выпущенную «Почтой России» специально к юбилею музея.

В пресс-службе добавили, что в 18:00 в Греческом дворике мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина Школы-студии МХАТ представят эскиз спектакля по поэме Гомера «Илиада» в постановке Ильи Барабанова и Алексея Розина.

Кроме этого, с 1 по 30 июня на Гоголевском бульваре пройдет выставка фотографий Михаила Розанова.

«Мастер архитектурной съемки создал своего рода портрет музея, запечатлев его узнаваемые фасад и интерьеры залов. Работы Михаила Розанова вошли в альбом фотографа «Волхонка, 12», созданный к 110-летию ГМИИ. Еще одно издание, подготовленное к дню рождения музея - альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина», - говорится в сообщении.

Общество,Алексей Розин,Сергей Щедрин,Михаил Розанов,Марина Брусникина,Илья Барабанов,Почта России,
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