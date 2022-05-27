Пушкинский музей проведет специальные мероприятия к своему 110-летию

Специальная программа мероприятий запланирована в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в день его 110-летия, которое будет отмечаться 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба музея.

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«Этот год для ГМИИ имени Пушкина юбилейный - музей отмечает 110 лет со дня открытия. В честь этой даты подготовлена серия событий и проектов», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что 31 мая в музее на протяжении всего дня будут проходить бесплатные экскурсии от участников программ «Пушкинский. Youth» и партнеров. В этот же день с 11:00 до 15:00 посетители смогут взять на память или отправить в любую точку России лимитированную почтовую открытку с фотографией, выпущенную «Почтой России» специально к юбилею музея.

В пресс-службе добавили, что в 18:00 в Греческом дворике мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина Школы-студии МХАТ представят эскиз спектакля по поэме Гомера «Илиада» в постановке Ильи Барабанова и Алексея Розина.

Кроме этого, с 1 по 30 июня на Гоголевском бульваре пройдет выставка фотографий Михаила Розанова.