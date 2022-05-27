Русская Исландия: белые скалы на Итурупе сняли на видео

Белые скалы, расположенные на побережье Охотского моря на самом большом и северном из Курильских островов – Итурупе, сняли на видео с воздуха 9 мая. Запись с видами «русской Исландии» публикует российское видеоагентство Ruptly.
«Скалистая местность растянулась на 28 километров. Образования состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате извержения газовой тучи. А каньоны и хребты скал покрыты зеленой растительностью», – говорится в публикации к ролику.
В дождливую погоду горные массивы приобретают темно-серый оттенок, а на закате дня становятся оранжевыми.