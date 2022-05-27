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1 час назад

Русская Исландия: белые скалы на Итурупе сняли на видео

Александр Кузьмин

Белые скалы, расположенные на побережье Охотского моря на самом большом и северном из Курильских островов – Итурупе, сняли на видео с воздуха 9 мая. Запись с видами «русской Исландии» публикует российское видеоагентство Ruptly.

«Скалистая местность растянулась на 28 километров. Образования состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате извержения газовой тучи. А каньоны и хребты скал покрыты зеленой растительностью», – говорится в публикации к ролику.

В дождливую погоду горные массивы приобретают темно-серый оттенок, а на закате дня становятся оранжевыми.

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