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50 минут назад

Исследование Rambler&Co И СберСтрахования жизни: почти 70% россиян регулярно читают книги

Елена Прошина

Россияне по-прежнему относятся к чтению как к одному из самых ценных источников новых знаний. Регулярно читают книги 68% россиян, и 85% из них делают это для расширения кругозора и саморазвития. Такие результаты показал опрос, проведённый медиахолдингом Rambler&Co и СберСтрахованием жизни в преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая.

Почти 70% россиян регулярно читают книги
Фото: ТАССТАСС

Наибольшим спросом у россиян пользуется художественная литература: её чаще всего читают 55% опрошенных. 17% выбирают документалистику (история, биографии, искусство), ещё 17% — образовательную и техническую литературу. 6% изучают научные труды, 5% — деловые издания.

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85% респондентов читают для расширения кругозора и саморазвития, 12% — для повышения своих профессиональных навыков, 3% хотят изучить азы новой профессии. Что не меняется, так это любовь соотечественников к бумажным изданиям: их предпочитает 61% опрошенных. Каждый третий не против онлайн-формата, а 6% слушают аудиокниги.

Покупать литературу предпочитают 67% опрошенных, обмениваться книгами с друзьями и родственниками — 19%. Каждый седьмой россиянин (14%) ходит в библиотеки, причём не только ради чтения, но и для того, чтобы поработать в спокойной обстановке, встретиться с друзьями или посетить тематические мероприятия.

Для подавляющего большинства россиян (92%) приобретение книги — покупка спонтанная. Остальные регулярно или периодически откладывают на них деньги. 71% респондентов готовы тратить на книги до 1000 рублей в месяц, 19% — от 1000 до 3000 рублей, 5% — от 3000 до 5000 рублей и столько же опрошенных — более 5000 рублей.

Опрос об отношении россиян к чтению проводился во второй декаде мая. Участие в нём приняли 6,7 тыс. человек, среди которых 54% мужчин и 46% женщин. 39% участников опроса — миллениалы, 31% — представители поколения Х, ещё по 15% — зумеры и бумеры[1].

[1] При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).

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