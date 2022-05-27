Слуцкий допустил постепенный отказ от ЕГЭ в России

Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что отказ от Болонской системы повлечет пошаговую ликвидацию Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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«Болонской системе образования нет места в современной России. Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу», — сказал он.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что выход России из Болонского образовательного процесса не повлияет на сдачу ЕГЭ. Он объяснил, что отмена экзамена нецелесообразна, так как это ограничит права абитуриентов.

При этом председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выражал противоположное мнение.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.